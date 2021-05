Incidente a Limone del Garda, feriti due giovani motociclisti

(red.) Grave incidente stradale intorno alle 13 di questo sabato sulla statale Gardesana a Limone, in via IV Novembre nei pressi dell’Hotel Leonardo da Vinci. Sono rimasti feriti due giovani motociclisti, un ragazzo di 21 anni di Gussago e una ragazza 20enne di Brescia che si trovavano a bordo di una Ducati con la quale stavano viaggiando da Riva verso il basso lago, diretti in città.

La due ruote a un incrocio ha sbandato, forse per evitare una Fiat Tipo che si stava immettendo sulla statale da via Nanzello. Per fortuna i due veicoli non si sono toccati, ma il conducente della moto, dopo averne perso il controllo, è stato sbalzato sull’asfalto con la ragazza che viaggiava con lui e che ha avuto la peggio nell’incidente. I due ragazzi hanno anche rischiato di finire sotto una vettura che procedeva nell’altro senso di marcia.

La giovane, in condizioni molto gravi, è stata trasportata con l’elicottero all’Ospedale Civile di Brescia. Meno grave il 21enne motociclista, che è stato trasportato alla Poliambulanza da un altro elicottero giunto sul posto da Bergamo. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale di Limone.