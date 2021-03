Strada della Forra, “pressing inutile, ora non si può aprire”

(red.) Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, interviene in merito alla missiva di Regione Lombardia, firmata da Claudia Carzeri, Presidente della V Commissione Infrastrutture, e da Alessandro Mattinzoli, Assessore alla Casa.

“Siamo consapevoli – ha dichiarato il Presidente Alghisi – dell’importanza strategica della strada della Forra, del patrimonio storico, paesaggistico e della valenza che la stessa strada ha per attrattività turistica. Per questo motivo sin da subito ci siamo messi al lavoro per intervenire rispetto alla frana che ha colpito in modo importante e grave il tratto in questione”.

I lavori di pulizia dai detriti, di disgaggio massi pericolanti e rimozione del verde sono iniziati immediatamente, durati due mesi e costati 80 mila euro. Inoltre, sono in corso i lavori per il ripristino delle barriere divelte e per la sostituzione di quelle inidonee. Tutte queste opere, che potevano essere svolte mediante gli appalti di manutenzione dell’Ente, sono state attivate immediatamente ed eseguite con celerità. Lo stato di usura delle barriere paramassi impone tuttavia la loro sostituzione e permanendo la situazione di pericolo per la sottostante viabilità, non è possibile riaprire al transito prima della definitiva messa in sicurezza.

In questi mesi, non sono inoltre mancati confronti e incontri tra gli Enti coinvolti, ultimo il 24 marzo scorso, nel quale il Presidente della Provincia, i Consiglieri delegati Andrea Ratti e Gianpiero Bressanelli, insieme ai tecnici dei Settori competenti, hanno incontrato il Presidente della Comunità Montana dell’Alto Garda, Davide Pace, il sindaco Battista Girardi e il vice sindaco di Tremosine Raffaella Dalò.

“Si procederà ad effettuare per primi gli interventi a monte della strada, al fine di collegare subito l’abitato con i due ristoranti. Abbiamo messo a disposizione 1,3 milioni di euro, approfittando delle norme anticovid, con il conferimento dell’incarico nelle more dell’approvazione di Bilancio. Se c’è qualcuno degli Enti interessati disponibile ad assumersi la responsabilità esclusiva di una procedura d’urgenza, la Provincia è pronta a mettere immediatamente a disposizione i fondi”.

Sono già stati affidati gli incarichi per la progettazione delle nuove barriere paramassi, non appena saranno pronti gli esecutivi si procederà con la gara d’appalto per la posa.

Si sottolinea inoltre che, rispetto alla strada alternativa SP 38 – Tremosine Tignale – sono in corso le progettazioni dei lavori straordinari di messa in sicurezza di alcuni punti di criticità segnalati, tra cui un ponte, i cui lavori non creeranno comunque disagi alla viabilità.