Mattinzoli e Carzeri ad Alghisi: riapriamo la Strada della Forra

Una lettera indirizzata al presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi per chiedere un intervento urgente sulla Strada della Forra. Un invito, quello dell’assessore regionale Alessandro Mattinzoli e della consigliera regionale Claudia Carzeri, presidente della V Commissione

Territorio e Infrastrutture, per dare la massima disponibilità istituzionale e raggiungere un obiettivo comune: il ripristino della Sp

38. “La comunità tremosinese dipende infatti in maniera determinante dai flussi turistici e la strada della Forra garantisce un importante

richiamo oltre che una facile e veloce via di comunicazione, anche per i mezzi di soccorso in situazioni di emergenza”, si legge in un comunicato.

“Questa nostra nota è per rimarcare l’urgenza di ripristinare la Sp 38 che collega la Gardesana con la frazione di Pieve”, ha commentato Mattinzoli, “questo al fine di aiutare l’economia e il turismo della zona possibilmente prima della ormai imminente stagione turistica”.

“Il perdurare del periodo caratterizzato dall’emergenza Covid 19″ ha aggiunto Carzeri,”sta seriamente compromettendo tutte le attività economiche legate ai flussi turistici del comune di Tremosine che sono drasticamente diminuiti nel corso dell’anno 2020. L’invito è quindi di un impegno comune per non prolungare questa situazione anche nel periodo estivo”.

“Confidiamo” hanno sottolineato i due rappresentanti regionali, “che, malgrado le risapute difficoltà della provincia, possa essere avviata

una procedura per riaprire in tempi brevi la strada al flusso veicolare e consentire alle attività di riprendere, senza ulteriori disagi, il proprio lavoro“.