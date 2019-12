Sirmione si veste a festa per il periodo natalizio

(red.) Arriva il Natale e con esso Sirmione si colora e riscalda con musiche, profumi, luci e tanto divertimento. Il calendario 2019 è davvero ricco, una carrellata di appuntamenti, attività ed eventi che sapranno intrattenere turisti e cittadini secondo la migliore delle tradizioni.

Si comincia sabato 7 dicembre in piazza Montemurro con la tanto attesa pista di pattinaggio su ghiaccio, per proseguire con le operette a Palazzo dei Congressi, i concerti di Natale, gli spettacoli degli artisti di strada, i mercatini, il Capodanno in Piazza e l’indimenticabile spettacolo pirotecnico.

Non solo, sabato 14 dicembre alle 11 verrà inaugurata la nuova mostra degli artisti sirmionesi, intitolata quest’anno – Scatena l’Arte/Unchain my Art, allestita a Palazzo Callas Exhibitions fino al 02-02-2020 (seguirà comunicato dedicato).

“In stretta collaborazione con albergatori, ristoratori e commercianti abbiamo dato vita anche quest’anno ad un ricco calendario di iniziative, rivolte ai turisti e ai residenti di tutte le età. Un grazie speciale al Polo Museale per aver concesso l’autorizzazione a rinnovare quello spettacolo veramente unico che è l’incendio del castello. Sirmione si veste così di suoni, luci e tanta allegria” racconta Luisa Lavelli, Sindaco di Sirmione.

Ripercorriamo insieme i principali appuntamenti: sabato 7 dicembre a Palazzo dei Congressi alle 21 andrà in scena “Al Cavallino Bianco”, opera in tre atti inserita nella rassegna delle operette della compagnia Elena D’Angelo. Domenica 8 alle 16 nella Chiesa di Santa Maria di Lugana sarà la volta dell’ultimo appuntamento della rassegna Omaggio a Maria Callas, con il Salotto Operistico della Callas dedicato alla Beata Benedetta Bianchi Porro.

Il 13 dicembre sarà tempo di festeggiare l’arrivo di Santa Lucia e a partire dalle 20:30 le porte della Biblioteca Comunale si apriranno alla rassegna Cineforum, composta da 4 appuntamenti.

Sabato 14 gli alunni della scuola elementare presenteranno a Palazzo dei Congressi il musical “Lo Schiaccianoci”, mentre lo stesso palco ospiterà venerdì 20 alle 20:45 il Concerto di Natale della Catullo Sound Orchestra e della Catullo Junior Band.

Il brinidisi della Vigilia si terrà dalle 22 in Piazza Carducci, tra panettone e vin brulè, mentre il 27 nella Chiesa di San Francesco a Colombare andrà in scena Melodie di Natale, concerto del Gran Coro Sirmionese. Il 28 dicembre torna invece l’operetta, con “Cin Ci Là”.

Sirmione accoglierà il 2020 in Piazza Montemurro, con cioccolata calda e musica dal vivo firmata Radio Studio+. I festeggiamenti culmineranno nel tradizionale e suggestivo Incendio del Castello, domenica 5 gennaio alle 19, lo spettacolo pirotecnico sarà preceduto esibizioni di artisti di strada e musica dal vivo. Per chiudere, lunedì 6 gennaio alle 17 presso il campo sportivo a Lugana sarà la volta del Falò della Befana, simbolo di rinascita e nuovo inizio.

A seguire il calendario schematico completo degli appuntamenti:

Sabato 7 Dicembre 2019 dalle 14:30 alle 19

Piazza Montemurro

Pista di pattinaggio su ghiaccio

Fino a lunedì 6 gennaio

Sono previsti corsi di pattinaggio alla mattina nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche natalizie

——————————————————————————–

Sabato 7 Dicembre 2019 ore 21:00

Palazzo dei Congressi

Al Cavallino Bianco

Compagnia d’Operette Elena D’Angelo

Operetta in tre atti di Ralph Benatzky e Robert Stolz su libretto di H. Muller, E. Charll e R. Gilbert

——————————————————————————–

Domenica 8 Dicembre 2019 ore 16:00

Chiesa di Santa Maria di Lugana

Omaggio a Maria Callas

Il Salotto Operistico della Callas

Dedicato alla Beata Benedetta Bianchi Porro

Musiche di F. P. Tosti, G. Gershwin, G. Verdi, G. Puccini, S. Rachmaninov

——————————————————————————–

Giovedì 12 Dicembre dalle 16:45

Festa di Santa Lucia

Arrivo della Santa col calesse e distribuzione di dolci ai bambini

——————————————————————————–

Venerdì 13 Dicembre ore 20:30

Cineforum in Biblioteca

Un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti

——————————————————————————–

Sabato 14 Dicembre 2019 ore 11:00

Palazzo Callas Exhibitions

Scatena l’Arte / Unchain my Art

XII Mostra collettiva degli artisti Sirmionesi

La mostra è aperta il fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino al 22 marzo 2020

Ingresso libero

——————————————————————————–

Sabato 14 Dicembre 2019 ore 15:30

Palazzo dei Congressi

Lo Schiaccianoci

Musical presentato dagli alunni della scuola elementare

Ingresso libero

——————————————————————————–

Sabato 14 Dicembre 2019 ore 15:30

Castello Scaligero

Caccia al dettaglio

Visita guidata a tema a cura del Polo Museale Regionale della Lombardia

——————————————————————————–

Domenica 15 Dicembre 2019 ore 10:00

Palazzo Callas Exhibitions

Lake Garda Photo Challenge e Sirmione Photo Marathon

Cerimonia di premiazione del Premio Sirmione per la Fotografia

——————————————————————————–

Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 20:45

Palazzo dei Congressi

Concerto di Natale

Concerto della Catullo Sound Orchestra e della Catullo Junior Band

Ingresso libero

——————————————————————————–

Sabato 21 Dicembre 2019 ore 15:30

Grotte di Catullo

L’Olivo e l’olio

Visita guidata a tema a cura del Polo Museale Regionale della Lombardia

——————————————————————————–

Martedì 24 Dicembre 2019 dalle ore 22:00

Piazza Carducci

La notte degli auguri

Vin brulè, panettone e live music

——————————————————————————–

Venerdì 27 Dicembre 2019 dalle ore 15:00

Centro Storico di Sirmione

Il Lugana d’inverno

Passeggiata con gusto

Una giornata di degustazioni itineranti in collaborazione con le otto cantine sirmionesi produttrici di Lugana

——————————————————————————–

Venerdì 27 Dicembre 2019 ore 21

Chiesa di San Francesco a Colombare

Melodie di Natale

Concerto di Natale del Gran Coro Sirmionese

Ensemble di fiati

——————————————————————————–

Sabato 28 Dicembre 2019 ore 16:00 (replica alle ore 21)

Palazzo dei Congressi

Cin Ci Là

Compagnia d’Operette Elena D’Angelo

Operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

——————————————————————————–

Domenica 29 dicembre 2019 ore 16:00

Piazza Mercato

Artisti di strada a Colombare

esibizione di artisti e giocolieri

——————————————————————————–

Martedì 31 dicembre dalle ore 22:00

Piazza Montemurro

Capodanno in piazza

Open bar, pista del ghiaccio, vin brulè , cioccolata calda e musica dal vivo con Radio Studio+

——————————————————————————–

Sabato 4 gennaio 2020 ore 21:00

Chiesa di Santa Maria di Lugana

Melodie di Natale

Concerto di natale del Gran Coro Sirmionese

Ensemble di fiati

——————————————————————————–

Domenica 5 gennaio 2020 ore 16:00

Centro storico

Artisti di strada a Sirmione

esibizione di artisti e giocolieri

——————————————————————————–

Domenica 5 Gennaio 2020 ore 19:00

Centro Storico di Sirmione

L’incendio del Castello

Spettacolo pirotecnico

Il suggestivo incendio del Castello Scaligero. Lo show di luci e fuochi artificiali sarà preceduto da esibizioni di artisti di strada e da musica dal vivo

——————————————————————————–

Lunedì 6 gennaio 2020 ore 16:00

Lugana di Sirmione

Artisti di strada a Lugana

esibizione di artisti e giocolieri

——————————————————————————–

Lunedì 6 Gennaio 2020 ore 17:00

Campo sportivo a Lugana di Sirmione

Il falò della Befana

il tradizionale falò con l’incendio della Befana è il momento in cui, all’inizio del nuovo anno la comunità si raccoglie per stare in compagnia: il fuoco simboleggia la speranza di bruciare il passato