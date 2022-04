Urago, arrestato l’investitore del 77enne: era ubriaco

Urago d’Oglio. Arrestato nella notte l’investitore dell’anziano travolto e ucciso nella tarda serata di lunedì 18 aprile mentre si trovava sulla Sp2, all’altezza del cavalcavia della Brebemi, in territorio comunale di Urago d’Oglio, nel bresciano.

I carabinieri di Chiari hanno individuato il pirata della strada che avrebbe investito il 77enne, residente a Palazzolo sull’Oglio: si tratta di un 50enne di casa a Rudiano, risultato positivo all’etilometro. Ancora non è noto se l’uomo si sia accorto di avere travolto la vittima e si sia deliberatamente allontanato senza prestare soccorso al pedone, il cui corpo è stato trovato nel fosso che corre lungo la carreggiata. Deve rispondere di omissione di soccorso e omicidio stradale.

Sul luogo dell’incidente erano stati rinvenuti pezzi di carrozzeria di una vettura: gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini che hanno portato, nel volgere di breve tempo, all’individuazione del presunto responsabile.

A dare l’allarme la moglie dell’anziano, uscito di casa per una passeggiata e non rientrato in tarda serata. Sul perchè il 77enne si trovasse in quel tratto di strada provinciale sono ancora in corso accertamenti.