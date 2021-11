Coccaglio, chiuso per lavori il sottopasso ferroviario

(red.) Dureranno circa 45 giorni i lavori al ponte ferroviario sulla Sp11, tra Coccaglio, Rovato e Chiari, nel bresciano, con conseguenti modifiche alla viabilità e possibili disagi al traffico veicolare per la chiusura del sottopasso di via Per Chiari.

Si tratta di lavori urgenti all’infrastruttura, per i quali è stata emessa un’ordinanza in vigore dalle 7 di lunedì 1 novembre, fino alle 18 del 19 dicembre.

L’ordinanza prevede la chiusura al traffico e ai pedoni del tratto di strada che va dalle due rotatorie fino al sottopasso, ovvero in via Marconi a partire dall’intersezione con via Grandi/Adelchi Negri fino a via Per Chiari in entrambi i sensi di marcia e lungo via Per Chiari dall’intersezione con la tangenziale Sud fino fino a via Marconi in entrambi i sensi di marcia.

Deroga al transito per i residenti e per il carico scarico merci delle aziende.

I mezzi pesanti verranno deviati sulla nuova bretella che collega Cologne a Coccaglio e tramite il casello dell’autostrada A4 Rovato attraverso la tangenziale comunale. Divieto di transito su piazza Luca Marenzio per i mezzi che superano le 3,5 tonnellate. Istituita anche una fermata provvisoria per gli autobus ed i pullman in via Padre Maria Turoldo.