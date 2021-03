Gottolengo, due furbetti dei rifiuti beccati dalle foto-trappole

(red.) Nella notte tra lunedì 15 e ieri, martedì 16 marzo, due cittadini stranieri residenti a Gottolengo, nella bassa bresciana, sono finiti nei guai dopo che per mesi continuavano ad abbandonare rifiuti lungo una strada e in una campagna. Tanto che dopo diversi giorni quei luoghi erano diventati vere e proprie discariche tra sacchetti della spazzatura e persino elettrodomestici.

A inchiodarli sono state alcune foto-trappole poste nella zona di via Spina e che di fatto li hanno immortalati mentre i due si lasciavano andare a quei comportamenti irrispettosi per l’ambiente. Così lunedì notte, dopo l’ennesimo caso, si sono mossi gli agenti che li hanno sorpresi e fermati. I due, familiari tra loro, sono stati sanzionati in totale per 1.500 euro perché recidivi, ma anche per aver violato il coprifuoco nel periodo compreso tra le 22 e le 5.