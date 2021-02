Quinzano: ubriaco, picchia la moglie e finisce in carcere

(red.) La stazione dei carabinieri di Quinzano d’Oglio ha arrestato in flagranza di reato un cittadino di origine senegalese nato nel 1990 e residente in paese, colpevole di comportamenti vessatori e violenti nei confronti della moglie.

La sera di domenica 7 febbraio la donna contattava il 112 chiedendo aiuto, perché il marito in preda ai fumi dell’alcool l’aveva colpita al volto con un pugno e continuava ad inveire su di lei e sulla figlia di due anni, accusando la donna di tradirlo.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della stazione di Verolanuova e Quinzano d’Oglio. L’uomo, nonostante la presenza dei militari, non ha minimamente interrotto la sua aggressività e continuava a minacciare di morte la compagna farneticando sui tradimenti.

Per questo è stato arrestato, mentre la donna è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale civile di Manerbio e la bambina è stata affidata ai nonni. Dopo le cure per una tumefazione all’occhio destro ed al labbro la moglie ha sporto denuncia davanti ai carabinieri di Quinzano d’Oglio, riferendo di vessazioni e percosse subite ormai da più di un anno.

Il 30enne senegalese è stato condotto nel carcere di Canton Mombello. Il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto disponendo la liberazione dell’uomo, al quale però è vietato avvicinarsi alla moglie e alla figlia.