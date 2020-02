Pontevico, stazione di nuovo nel mirino dei vandali

(red.) La stazione ferroviaria di Pontevico-Robecco d’Oglio, al confine tra la provincia di Brescia e quella di Cremona, resta sempre nel mirino dei vandali. Uno degli ultimi episodi di questo genere si è verificato nelle ore precedenti a mercoledì 19 febbraio nel momento in cui altri vetri sono stati infranti e ci sono rifiuti da tutte le parti.

A denunciare il fatto sono stati proprio i pendolari che ogni giorno raggiungono lo scalo per muoversi per lavoro o studio tra il bresciano e il cremonese. Di fronte al nuovo caso, le forze dell’ordine locali stanno indagando per risalire agli autori e non è nemmeno escluso che sia stata opera del trio finito nei guai per aver danneggiato la palestra nella tensostruttura del paese.

Ma si spera che l’escalation di episodi vandalici possa interrompersi nel momento in cui nelle settimane successive, come programmato, saranno installate varie telecamere di sorveglianza ad alta definizione e a disposizione della Polizia Locale e degli altri operatori dell’ordine.