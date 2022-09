Brescia, Casasco stacca Rossini di otto punti: il centrodestra dilaga anche in provincia

Brescia. La fotografia scattata a Brescia sui primi risultati (ancora parziali) delle elezioni politiche di domenica 25 settembre, restituiscono un quadro che rispecchia quanto avvenuto a livello nazionale, con il dominio incontrastato dei candidati del centrodestra anche in provincia: Maurizio Casasco (Forza Italia) in città supera di otto punti (40,87%) su Roberto Rossini (Pd) che arriva ala 33,70% delle preferenze, Guido Gaperti (Azione-Italia Viva -Calenda) è al 13,50%, mentre Samuel Sorial del Movimento 5 stelle si ferma al 6,96%. Ci sono poi Aristide Casotti Greco di Unione Popolare con De Magistris arriva all’ 1,59%, Marcello Orizio con Italexit per l’Italia 1,44%.

Alla Camera, per il collegio uninominale, la bresciana Simona Bordonali (collegio Lombardia3-U03) al primo posto con il centrodestra con il 62,21%dei voti. Nella stessa coalizione Maurizio Casasco (Collegio Lombardia 3-U04) raggiunge il 50, 31%, Giangiacomo Calovini (collegio Lombardia 3-U05) ottiene il 60,50% delle preferenze, mentre nel collegio 4-U03 Silvana Andreina Comaroli raggiunge il 55.27% dei voti.

Per il Senato Stefano Borghesi, nel Collegio Lombardia U08, ottiene 55.48%, mentre tocca il 60.82%, nel collegio Lombardia U09 Giuliomaria Terzi di Sant’Agata.

Per il centrosinistra, sempre al Senato (dati ancora in aggiornamento), Rosa Vitale arriva al 25,97% nel collegio uninominale U08 (Brescia), mentre nel Collegio uninominale U09 (Treviglio) Cristina Tedaldi tocca, con la colazione di centrosinistra, il 20,54%, mentre la ex forzista Maristella Gelmini, candidata con il Terzo Polo di Calenda e Renzi ottiene l’8,26% delle preferenze.