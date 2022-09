Elezioni, a Brescia affluenza del 73,44%: era del 79,52% nel 2018

Brescia. A Brescia ha votato il 73,44%, contro il 79,52% delle ultime politiche. Dalle 23, a urne chiuse, al via gli scrutini. La provincia della Leonessa, dopo Bologna, è quella in cui è stata più alta la partecipazione. Più contenuta la flessione a Brescia città, che passa dal 77,61% del 2018 al 73,21% delle votazioni di domenica 25 settembre.

La Lombardia, dove vivono circa 10milioni di persone, ha il peso specifico più alto di tutte le regioni in termini di rappresentanza: eleggerà infatti 95 parlamentari: 64 deputati ( 23 nei collegi uninominali e 41 nei plurinomiminali) e 31 senatori (11 nei collegi e 20 nei plurinominali).

Secondo i dati, ancora in aggiornamento, l’affluenza, alle 23, in regione si è attestata al 70%, in calo rispetto al 2018 (77%) ma di alcuni punti al di sopra della media nazionale (ancora parziale), a quota 64%.

Alle 19 l’affluenza in Lombardia era al 58,3%, alle 12 al 22,40%. Alle 23 in Lombardia l’affluenza è stata al 70,09%, rispetto al 76,84% del 2018.

Quali sono i comuni bresciani che hanno registrato la maggiore partecipazione al voto? Ad Irma si è presentato alle urne l’82,3% degli aventi diritto, seguito da Ome con 81,72%, Collebeato 80,67%, Monno con l’80, 22%, Vobarno 79,77%.

I comuni in cui invece si è registrato il minore afflusso alle urne sono: Magasa con il 53,4%, Pertica Alta con 63,97, Odolo 64,36%, Verolanuova 64,94%.