Brescia-Bergamo 2023, da Roma 1 milione di euro

(red.)“Approvata in commissione la proposta della Lega per destinare fondi alle città di Brescia e Bergamo, capitali italiane della cultura per il 2023. Verrà infatti previsto in manovra 1 milione di euro rivolto al supporto di progetti ed iniziative da svolgere nel contesto di questo importante evento, pensato per rilanciare l’attrattività e favorire la ripartenza di due città colpite dalla pandemia. Tutti i senatori bergamaschi e bresciani hanno condiviso questa volontà ed è certamente positivo che la politica sappia fare fronte comune, quando si tratta di iniziative a supporto di territori colpiti dalla pandemia da covid. Anche noi come Lega siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo, sostenendo concretamente le nostre città”.

Lo dichiara in una nota il senatore bresciano Stefano Borghesi insieme alla senatrice bergamasca Simona Pergreffi.