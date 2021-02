Rinnovo auto e moto: bando da 18 milioni di Regione Lombardia

(red.) È stato pubblicato il bando ‘Rinnova autovetture e motoveicoli 2021’. Dal 1° marzo sarà così possibile per i cittadini lombardi chiedere, sottoforma di sconto, i contributi direttamente al venditore/concessionario. Nel merito è intervenuto il vicecapogruppo in Consiglio regionale per la Lega, Floriano Massardi.

“Con questo bando Regione Lombardia mette a disposizione dei suoi cittadini 18 milioni di euro nel 2021 e altrettanti nel 2022, per sostituire i veicoli inquinanti con autovetture a basse o zero emissioni. L’agevolazione è valida anche per l’acquisto di moto e scooter elettrici.

Il bando aprirà ufficialmente il 1° marzo e le domande si potranno presentare tramite l’apposita piattaforma online regionale dedicata www.bandi.regione.lombardia.it.

Possono usufruire di questi fondi tutti i cittadini lombardi che acquistino un’autovettura di nuova immatricolazione o immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020; l’agevolazione può arrivare fino ad un massimo di 8.000€ con la rottamazione di un veicolo inquinante. Il contributo è erogato direttamente sotto forma di anticipo da parte dei venditori e dei concessionari, i quali riceveranno poi da parte di Regione Lombardia il rimborso di quanto anticipato. L’elenco dei venditori e dei concessionari abilitati è consultabile sempre sulla piattaforma Bandionline.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura ‘a sportello’, cioè secondo l’ordine cronologico di prenotazione della domanda. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria”. “Con questo bando puntiamo alla promozione del rinnovo del parco veicolare lombardo. L’obiettivo è ancora una volta quello di migliorare l’ambiente, offrendo il massimo contributo possibile ai cittadini, per salvaguardare tutti insieme la qualità dell’aria” conclude Massardi.