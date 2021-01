Beccalossi (Misto): “Bene la giunta, sanità e lavoro priorità assolute”

(red.) “Buon lavoro alla nuova squadra del presidente Fontana. Ora serve tornare a correre per affrontare due priorità assolute, sanità e lavoro, perchè su entrambi i fronti il Paese ha bisogno di una Lombardia punto di riferimento assoluto e positivo” lo ha detto Viviana Beccalossi, presidente del gruppo Misto in consiglio regionale sul rimpasto di giunta.

“A Letizia Moratti in particolare”, conclude Viviana Beccalossi, “un grande in bocca al lupo per il delicato compito che l’attende. Sono stata prima di lei vicepresidente della Regione e per questo apprezzo la scelta di puntare su una donna che ha le capacità e l’esperienza per fare bene”.