Quartire Abba, il mercato resta nel parcheggio del Polivalente

(red) Sono state stabilite le sedi definitive per il mercato “Abba” e per il posteggio dedicato ai venditori ambulanti nel quartiere di Caionvico.

Dal 1 gennaio 2021 il mercato del quartiere Abba sarà definitivamente collocato al parcheggio del Polivalente. La sperimentazione degli ultimi tre mesi ha dato esiti positivi sia tra i clienti sia tra gli operatori. La soluzione garantisce ai venditori spazi più ampi e la possibilità di parcheggio (ne sono presenti 30) pe gli avventori del mercato.

Lo spostamento ha ottenuto il parere favorevole di tutti i membri del Consiglio di Quartiere e della Commissione comunale consultiva per il commercio su area pubblica. Rispetto a quanto avvenuto negli ultimi mesi l’assetto del mercato non varierà e rimarranno gli stessi venditori già presenti: dieci bancarelle alimentari, 25 non alimentari e un produttore agricolo. Nelle immediate vicinanze dell’area mercatale sono inoltre presenti diverse attività (tra le quali un’edicola e un bar), una fermata per gli autobus, parcheggi e servizi pubblici.

Dopo una lunga sperimentazione nel corso di tutto il 2020 è stata definitivamente confermata anche l’istituzione di un posteggio isolato per i venditori ambulanti nella piazzetta storica di Caionvico. Gli operatori si alterneranno, dal lunedì al sabato, garantendo l’offerta di prodotti alimentari e non alimentari.

La proposta è stata ritenuta positiva sia dai residenti sia dal Consiglio di Quartiere che ne ha sempre appoggiato e sostenuto la realizzazione.