Manutenzione al ponte di via Milano, pronti 200 mila euro

(red.) La Giunta comunale di Brescia ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria della soglia/sponda del fiume Mella che consentirà di mettere in sicurezza il ponte stradale di via Milano. Per l’intervento è stata impegnata una somma di 200mila euro. Il progetto è frutto di un accordo siglato nel dicembre scorso tra il Comune di Brescia e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO).

L’intervento prevede la formazione di una soglia di fondo, tramite l’utilizzo di materiale ciclopico carbonatico, lunga 35 metri, larga 30 e profonda un metro e mezzo. Sarà bonificato il piano di posa rimuovendo i depositi alluvionali e sistemando la sponda destra orografica, ammalorata e sottoposta a una sollecitazione continua durante le piene.

Si darà continuità al sistema difensivo ancora esistente e verrà assicurata la tenuta e l’efficienza dell’arginatura maestra. Sarà poi ripristinata la zona compresa tra la sponda e l’argine maestro, che ad oggi risulta notevolmente ridotta, mediante la creazione di una pista di servizio e saranno creati scivoli per le manutenzioni ordinarie.

“Quest’opera è la conferma del grande sforzo messo in campo dall’Amministrazione comunale per la verifica puntuale delle grandi infrastrutture viarie”, ha sottolineato l’assessore alla Rigenerazione Urbana Valter Muchetti. “Il monitoraggio, il controllo e la manutenzione sono, infatti, fondamentali per poter garantire la sicurezza dei nostri concittadini”.