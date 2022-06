Il libro “La Crepa e la Luce” di Gemma Calabresi Milite presentato in Loggia

Brescia. Organizzata da Casa della Memoria, martedì 7 giugno 2022 alle ore 17,30 nel Salone Vanvitelliano di Palazzo Loggia a Brescia, è in programma la presentazione del libro di Gemma Calabresi Milite “La Crepa e la Luce”.

L’autrice dialoga con Adelaide Baldo, con un intervento del sindaco Emilio Del Bono. Ingresso libero sino a esaurimento posti.

in collegamento on line tramite Ctb:

YouTube – https://www.youtube.com/c/CTBCentroTeatraleBresciano;

Facebook – https://www.facebook.com/CTBCentroTeatraleBresciano;

Sito internet – https://www.centroteatralebresciano.it/