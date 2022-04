Programma europeo EaSI Direct 2021-2027: un convegno a Erbusco

Erbusco. Proseguono gli eventi organizzati dall’Onorevole Danilo Oscar Lancini deputato al Parlamento Europeo e membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI). Il nuovo appuntamento è previsto per venerdì 29 aprile alle ore 17:00 ad Erbusco c/o la cantina I Barisèi, dove verrà presentato “EaSI Direct 2021-2027”, il Programma Europeo focalizzato sulla sperimentazione sociale, il sostegno alla mobilità professionale e l’imprenditoria sociale.

“Le opportunità offerte dall’Unione Europea sono risorse importanti per le nostre aziende e per le nostre associazioni. Il Programma Europeo EaSI, un programma che spazia dal tema economico a quello sociale e delle politiche inclusive, comprende le priorità che conciliano con le necessità delle imprese, tra queste l’occupazione e le competenze, i mercati del lavoro e la mobilità professionale, la protezione sociale e l’inclusione attiva e, per ultimo ma di notevole importanza, le condizioni di lavoro, tematica sempre attuale in un contesto dove il mercato del lavoro è diventato estremamente variabile a causa dei processi economici estremamente dinamici e in continuo mutamento” sostiene Lancini, che prosegue “EaSI ha come priorità quella di permettere lo sviluppo e la crescita di posti di lavoro, grazie a programmi di mobilità mirati e volti a riequilibrare le dinamiche professionali nel contesto socio-economico europeo”.

Lancini, grazie all’esperienza come membro della commissione Commercio Internazionale (INTA), dove spesso è stata affrontata la tematica “lavoro forzato”, e dove si sta prendendo in considerazione la creazione di un meccanismo per bandire l’importazione di prodotti frutto del lavoro forzato, considera EaSI un vero e proprio programma innovativo e afferma “le analisi comparative assieme ai processi di apprendimento reciproco, entrambi inclusi nel Programma, sono una risorsa comune da sfruttare per il nostro Paese, per incentivare la produzione locale ed aumentare sempre di più i flussi commerciali, in particolare il mercato di import-export che potrebbe sfruttare certamente la pluralità di occasioni che vengono proposte”.

L’evento sarà moderato dal vicedirettore del quotidiano La Verità Dr. Francesco Borgonovo Il quale concilierà gli interventi di illustri relatori. Interverrà infatti Francesco Ghiroldi Consigliere di Regione Lombardia e componente della III commissione permanente sanità e politiche sociali, il Dr. Mario Furlan fondatore dei City Angels, Roberto Messina capo del dipartimento delle politiche della terza età della Lega nonché Presidente siha senior international healt association e segretario generale SISPEN-sindacato italiano salute pensionati, il Dr. Angelo Patti Presidente EURITA scarl e consulente esperto in Bandi e Appalti EU e l’Ing. Giuseppe Raineri consigliere Apindustria Confapi Brescia delegato alla formazione.

Un altro importante appuntamento dove l’Onorevole Lancini cercherà di far “abbattere i muri dei pregiudizi” accorciando le distanza tra le nostre attività produttive e sociali dalle istituzioni europee al fine di creare un ponte direttamente connesso tra Italia ed Europa.

Per dare l’opportunità di partecipare ad un pubblico più vasto, l’evento verrà trasmesso anche in diretta facebook mediante il seguente link https://m.facebook.com/DOscarLancini

Per partecipare sarà obbligatorio essere in possesso del SUPER GREEN PASS.

Per ulteriori informazioni: Mobile: +39 379 141 2143 – mail: brescia@europadaoscarlancini.it