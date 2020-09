Brescia, Polizia in moto insegue due pusher su due ruote: fuori strada

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 16 settembre tra le vie di Brescia e la tangenziale si sono viste scene da film durante un inseguimento da parte della Polizia locale a bordo di una moto verso una coppia di stranieri, anche loro in sella a una due ruote. La sensazione è che la municipale, durante i consueti servizi di controllo del territorio, abbia notato qualcosa di sospetto, probabilmente legato allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti dei due uomini.

Così hanno iniziato a pedinarli facendo scattare l’inseguimento, persino percorrendo contromano anche la tangenziale. Una situazione che ha visto le due moto finire fuori strada in un fosso nel quartiere Violino. Chi conduceva l’altra moto è riuscito a scappare, mentre il passeggero è stato bloccato dagli agenti che per fortuna nell’uscire di strada non hanno riportato conseguenze.