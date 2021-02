Coronavirus a Brescia, più vittime e anche in Valcamonica: altre 19

(red.) Il dato più drammatico sul fronte della pandemia da Covid-19 in provincia di Brescia fornito anche ieri, martedì 16 febbraio, non è tanto quello dei nuovi casi positivi – 300 – ma delle vittime. I numeri sono giunti dalle Ats di Brescia e della Valcamonica e parlano di altri 19 morti, anche se molti di questi risalgono ai giorni precedenti. Si tratta di sette vittime in valle, mentre le altre sono del territorio dell’Ats di Brescia.

Quindi, due di 89 e 60 anni di Brescia, un 74enne a Bedizzole, una 92enne a Botticino, un 75enne a Desenzano, un 71enne a Mazzano, un 90enne a Salò, una 82enne a Serle, una 88enne a Bagnolo Mella, una 98enne a Castenedolo, un 64enne a Palazzolo e una 87enne a Tremosine. Dall’inizio del 2021 quello dei nuovi decessi registrati ieri in un solo giorno a causa o per complicanze aggravate dal virus è il dato peggiore.