Brescia, 300 positivi: 1.696 in tutta la regione

(red.) Martedì 16 febbraio i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia sono stati 1.696 (lunedì erano 945), a fronte di 29.846 tamponi effettuati (erano 14.260). Il tasso di positività è sceso al 5,6% (era al 6,6%). I morti sono stati 38 (35) portando il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 27.854.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 373 (+7), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.693 (+121).

A livello nazionale martedì 16 febbraio si sono registrati 10.386 nuovi casi (erano 7.351 lunedì) con 274mila tamponi effettuati e 336 morti (contro 258). Il tasso di positività si è abbassato al 3,8% dal 4,1%. I decessi ufficiali per Covid a livello nazionale dall’inizio della pandemia sono stati 94.171.

I nuovi casi lombardi divisi per provincia:

Milano: 400 di cui 160 a Milano città;

Bergamo: 90;

Brescia: 300 (erano 357 );

Como: 182;

Cremona: 56;

Lecco: 62;

Lodi: 22;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 72;

Pavia: 72;

Sondrio: 13;

Varese: 286.