Brescia, dall’11 al 23 agosto si possono visitare gratis i musei civici

(red.) Come ogni agosto, da qualche anno, anche stavolta il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei propongono l’accesso gratuito ai musei civici da domani, martedì 11, fino al 23 agosto. Quindi, dal martedì al venerdì dalle 12 alle 17,30 e sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 18 i turisti potranno entrare senza pagare il biglietto al Museo di Santa Giulia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo e al Museo delle Armi “Luigi Marzoli” in Castello.

L’iniziativa è pensata in stretta osservanza delle normative vigenti in contrasto all’emergenza sanitaria – si legge in una nota della Fondazione Brescia Musei – e secondo le procedure stipulate dalla commissione Covid-19 di Fondazione per garantire la sicurezza dei visitatori.

La visita negli spazi museali è accompagnata dagli operatori dei musei e controllata da ingressi in piccoli gruppi ogni 15 minuti per il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo e ogni 20 minuti per il Museo della Armi. Sarà anche l’occasione per visitare la mostra “GestoZero. Istantanee 2020” in corso al Museo di Santa Giulia. Tutte le informazioni allo 030.2977833-34 e sul sito www.bresciamusei.com.