Erbusco, lite e coltellate in A4 tra camionisti ucraini

(red.) Si trovavano con i loro camion parcheggiati nell’area sosta nei pressi dell’Autogrill di Erbusco sull’Autostrada A4, tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in attesa di poter ripartire dopo la sosta festiva. Verso le 19 di sabato hanno cominciato a discutere, dopo abbondanti libagioni di birra. Parlavano, a quanto pare, della guerra che sta devastando il loro paese, l’Ucraina. Però la pensavano in maniera diversa, uno filo russo e l’altro favorevole al governo di Kiev. La discussione si è accesa, sono volate parole grosse, finché sono passati ai fatti.

Allora è spuntato un coltello e uno dei due, 24 anni, dopo essere stato inseguito dall’altro (48enne e, pare, originario del Donbass, quindi favorevole all’invasione) è stato colpito diverse volte e ha dovuto essere soccorso e ricoverato in codice rosso in ospedale per le ferite riportate. Sabato sera intorno alle 22 è stato operato all’Ospedale Civile di Brescia, aveva ferite alla schiena e alle braccia. A lanciare l’allarme sono stati altri camionisti ucraini, polacchi e lituani che hanno assistito alla scena violenta in mezzo ai camion parcheggiati. L’accoltellatore è stato disarmato da un altro camionista e ammanettato dalla Polizia Stradale di Seriate giunta sul posto.