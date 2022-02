Russia invade l’Ucraina: bombardamenti e vittime

(red.) La grande preoccupazione dei cittadini ucraini residenti nel Bresciano (circa 3mila) nella mattinata di giovedì 24 febbraio si è trasfromata in angoscia dopo la notizia che nella notte il presidente Putin ha ordinato l’attacco all’Ucraina.

Truppe russe stanno entrando anche dalla Bielorussia e dalla Crimea: esplosioni sono state registrate a Kiev e in altre città anche nell’Ovest del Paese. Ci sarebbero già alcune vittime dei bombardamenti e diversi feriti.

Putin ha detto che il suo obiettivo è «demilitarizzare ma non occupare» l’Ucraina , aggiungendo che intende «denazificare» il Paese. Ha anche lanciato un monito al mondo: «Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze mai sperimentate nella storia».

Il leader del Cremlino non ha specificato la portata territoriale dell’operazione, ma le bombe hanno iniziato a colpire in tutto il territorio ucraino, e truppe hanno iniziato a entrare in Ucraina anche dal confine Nord (Bielorussia) e Sud (Crimea), con attacchi nei porti strategici di Mariupol e Odessa.

Il presidente americano Joe Biden ha definito l’attacco «non provocato e ingiustificato», aggiungendo che Putin «ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza», e che dovrà «renderne conto» al mondo. Anche i leader europei, e il presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi, hanno condannato l’attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca.