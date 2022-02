Crisi in Ucraina, apprensione per 3mila cittadini nel Bresciano

(red.) E’ sempre più tesa la situazione in Ucraina. “Non negoziabili” per il presidente russo Vladimir Putin gli interessi e la sicurezza di Mosca, mentre il mondo teme un’escalation di violenze.

Secondo la Nato, la sicurezza europea sta vivendo “il momento più pericoloso da generazioni, è l’inizio dell’invasione”. Kiev richiama alle armi i riservisti tra 18 e 60 anni, e Biden annuncia il trasferimento di 800 soldati americani dall’Italia ai Paesi Baltici.

Uno scenario che viene osservato con grande apprensione dagli ucraini che vivono nel bresciano, per lo più donne,l’80% del totale, che, secondo i dati sui residenti relativi al 2021, ammonta a 7.919 unità, pari al 5,1% di tutti gli stranieri residenti in provincia. Dopo Milano (con 54.754 presenze), Brescia è il secondo capoluogo per numero di ucraini residenti. In città le presenze sono oltre tremila, numerosi anche i cittadini a Desenzano e Palazzolo.

Come detto, la maggior parte degli ucraini residenti nel bresciano è donna, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, la maggior parte delle quali lavora nell’assistenza alle persone.