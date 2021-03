Furti in serie al Leone di Lonato, arrestati due giovani

(red.) Lunedì pomeriggio non è sfuggita al personale addetto alla vigilanza del Leone Shopping Center di Lonato del Garda la presenza di due giovani che erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza il 26 febbraio scorso mentre effettuavano un furto di capi d’abbigliamento per un valore di circa 750 euro in un negozio dello stesso centro.

All’epoca, però, non era stato possibile fermarli e non se ne conosceva l’identità. Lunedì sera, notati gli spostamenti sospetti dei due giovani – riconosciuti dalle videoregistrazioni precedenti – tra l’interno del centro commerciale e l’autovettura su cui erano giunti nel parcheggio, i due sono stati subito bloccati. I carabinieri della stazione di Lonato, dopo averli identificati e dato corso agli accertamenti di rito, hanno proceduto alle perquisizioni personali e dell’autovettura. E’ stato trovato materiale elettronico proveniente dall’Unieuro: cuffie audio, uno speaker marca Sony e in macchina alcuni capi d’abbigliamento prelevati dall’interno dell’ipermercato.

Le perquisizioni sono proseguite nelle abitazioni dei due, dove è stata rinvenuta la refurtiva del furto precedente per un totale di circa 1.000 euro tra elettronica e capi d’abbigliamento. I due sono stati arrestati e posti ai domiciliari nelle proprie abitazioni fino all’udienza davanti al Giudice del Tribunale di Brescia che ha convalidato l’arresto.