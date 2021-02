Guida con patente falsa, la Stradale di Chiari denuncia due persone

(red.) Nel corso della settimana scorsa, due pattuglie del Distaccamento Polizia Stradale di Chiari durante alcuni controlli di routine, hanno denunciato due persone rispettivamente di origine Egiziane ed una Moldava resesi responsabili di guida con patente falsa. In entrambi i casi infatti, i documenti presentati agli operatori, ad un attento controllo sono risultati essere stati falsificati. Per entrambi documenti sequestrati e veicoli posti sotto fermo amministrativo per 3 mesi.