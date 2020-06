Ospitaletto, rapina con coltello al negozio Compro Oro

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 giugno, il negozio Compro Oro di via Ghidoni a Ospitaletto, nell’hinterland bresciano, è stato teatro di una rapina a mano armata. Come dà notizia Bresciaoggi, il blitz si è verificato intorno alle 18 da parte di un uomo dal fisico corpulento e che indossava un passamontagna calato sul volto e un coltello in mano.

Il titolare del negozio, vista anche la stazza del malvivente, non ha potuto fare altro che consegnare l’incasso di circa 1.000 euro. Non ci sono stati altri testimoni, visto che nel Compro Oro non c’erano clienti. La rapina è stata denunciata ai carabinieri della compagnia di Chiari che indagano.