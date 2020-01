Lumezzane, schiuma bianca nel Gobbia: trovato colpevole

(red.) Il torrente Gobbia a Lumezzane, in Valtrompia, nel bresciano, è finito di nuovo nel mirino di un altro episodio di inquinamento. Ieri, giovedì 16 gennaio, è arrivata una segnalazione nel momento in cui si è verificata la presenza di schiuma bianca lungo un tratto dell’alveo. Il sindaco Josehf Facchini, informato dell’accaduto, ha subito rimarcato che non è collegato al fenomeno di inizio settimana.

Cioé quando diversi residenti in località Faidana e fino a chilometri di distanza avevano avvertito dei cattivi odori provenienti proprio dal corso d’acqua. Su questo fronte non ci sono ancora novità e si attendono i risultati dell’Arpa sui campioni raccolti. Ma ci vorrà una decina di giorni come ha precisato lo stesso primo cittadino.

Nel caso di ieri, invece, si trattava dell’atteggiamento irresponsabile di un individuo che ha pulito nel Gobbia strumenti usati per verniciature e pitture. Il sindaco ha annunciato che la persona raggiunta dalla Polizia Locale sarà sanzionata. Tra l’altro lungo l’alveo del fiume sono installate alcune sonde, ma per caratteristiche tecniche non rilevano tutte le anomalie possibili.