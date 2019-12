Buon Natale Brescia, gli eventi di domenica 29

(red.) Continua Buon Natale Brescia, il programma realizzato e promosso dal Comune di Brescia per aspettare e vivere il magico periodo del Natale con tante proposte adatte a tutti. Un calendario ricco di eventi e appuntamenti, realizzati con la preziosa partecipazione di molte realtà cittadine e con il sostegno di A2A, Fondazione Asm e BresciaMobilità.

Domenica 29 dicembre si potranno trovare tante idee regalo originali, eque e sostenibili dall’Italia e dal mondo al mercatino di Natale di Brescia èqua in piazza Tebaldo Brusato. Per i più piccini, in piazza Mercato ci sarà la Giostra di Natale d’epoca. Un evento dedicato alla scoperta di eccellenti distillati, con la partecipazione di Brewdog e pensato per gli amanti del luppolo coinvolgerà anche Distilleria Molloy (via Marziale Ducos 2/b) dalle 20 con “NataleDistillato & Brewdog Christmas House”.

Compilation musicali ispirate al Natale accompagneranno inoltre i viaggiatori nelle stazioni metro.

La biblioteca itinerante del comune di Brescia offrirà tante proposte di lettura con BIBLIOBUS, in Piazza Mercato dalle 15.30 alle 17.30.

Originali installazioni di light art si potranno ammirare al quartiere del Carmine, fino al 6 gennaio, con Lumina, un nuovo progetto per accendere il quartiere più creativo della città. Non le classiche luminare natalizie ma una vera e propria occasione di dialogo tra il sistema dell’arte contemporanea e il grande pubblico. Il viaggio luminoso inizia in via Porta Pile, prosegue in via delle Battaglie e termina con una installazione interattiva.

Per gli amanti dell’arte “Passeggiando tra i capolavori”, una serie di visite guidate alla scoperta delle preziose opere esposte nelle sale dei Musei. Alle 10.30 visita al Parco Archeologico di Brescia romana e alle 15 al Museo delle Armi Luigi Marzoli.

Continua la mostra “The Touch of History – Natalia LL”, presso C.AR.M.E, in via delle Battaglie 61, con le opere cardine dell’artista visiva polacca che rappresenta la provocazione verso un sistema dell’arte chiuso nei confronti delle donne ma anche della società più in generale. Aperta da mercoledì a domenica, dalle 16 alle 20 oppure su appuntamento a info@carmebrescia.it.

I Musei Civici aprono le porte gratuitamente per festeggiare il Natale, un’iniziativa speciale per coinvolgere il pubblico durante le festività.

Mentre, Ancora aperta, al Museo di Santa Giulia, la mostra Avremo anche giorni migliori. Zehra Doǧan. Opere dalle carceri turche. Per la prima volta la potenza iconica del lavoro dell’artista e attivista curda Zehra Doǧan irrompe in Italia. Sessanta opere tra disegni, dipinti, tecniche miste, realizzate durante la reclusione nel carcere di Tarso, in durissime condizioni ed eseguite con materiali di riuso. Apertura dalle 9 alle 18. Con una visita guidata alle 10.30.

La Pinacoteca Tosio Martinengo ospiterà Ptm Andata e Ritorno, progetto della Fondazione Brescia Musei che trasforma le “partenze” collegate alle richieste di prestito in “arrivi” di opere ospiti. Si potranno ammirare, Carolina Lera Brozzoni in veste di Flora di Giovanni Franceschetti e i Disegni di Andrea Appiani. Apertura dalle 9 alle 18.

L’arte africana contemporanea sarà protagonista del progetto espositivo Hic sunt leones. Percorsi nell’arte africana, dal rito al mito, allestito negli spazi di MO.CA. La mostra Africa Now, a cura di Albano Morandi e Gianvirgilio Cugini, e l’esposizione Sguardi Italiani sul continente africano, a cura di Renato Corsini e Carolina Zani, si potranno visitare dalle 15 alle 19.

L’Associazione Artisti Bresciani – Aab allestirà la mostra “L’Ottocento e il Novecento nelle collezioni delle istituzioni bresciane. Le opere d’arte della fondazione Casa di Dio”, aperta dalle 16 alle 19.30. L’ingresso è libero e gratuito.

Il Museo Nazionale della Fotografia presenta la mostra “India. Tutto un altro mondo” a cura di Andrea Saetti uno straordinario viaggio nei contrasti indiani, una terra divisa tra spiritualità e modernità, un popolo ancora legato al sacro nel confronto con la quotidianità. Dalle 16.00 alle 18.45.

Al Teatro Mina Mezzadri, alle 15.30, Ctb – Centro Teatrale Bresciano, metterà in scena Dio ride, Nish Koshe. A cura di Moni Ovadia, uno spettacolo che alterna storie esilaranti, profonde riflessioni e musica eseguita dal vivo da un’orchestra di 5 elementi.