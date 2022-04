Trenord, potenziate corse festive sulla Milano-Brescia-Verona

Brescia. Da domenica 17 aprile Trenord potenzierà ulteriormente nei giorni festivi il servizio sulla linea Milano-Brescia-Verona: a fronte dell’aumento dei viaggiatori diretti verso il Lago di Garda, l’azienda introdurrà altre quattro corse straordinarie sulla direttrice. Costeggiando i paesi sulla sponda lacustre, due corse collegheranno Milano Porta Garibaldi e Verona; due circoleranno fra Brescia e Verona.

L’aggiunta delle quattro corse fa seguito a un potenziamento del servizio nel weekend già introdotto dal 2 aprile, che ha messo a disposizione dei passeggeri sulla linea due corse in più rispetto all’orario regolare, sia il sabato che nei festivi.

Per incoraggiare e valorizzare il turismo sostenibile in treno verso il Garda, Trenord nell’ambito dell’iniziativa “Gite in treno” ha ideato il biglietto speciale “Lago di Garda Tour”, che unisce al ticket ferroviario verso Desenzano o Peschiera la libera navigazione sul basso lago, tra gli scali compresi tra Gargnano e Torri del Benaco.

Le corse straordinarie effettuate dal 17 aprile per raggiungere il Garda da Milano nei giorni festivi saranno effettuate le corse: 2655 (Milano P. Garibaldi 7.47-Verona P. Nuova 9.46), che fermerà a Milano Lambrate (7.59), Treviglio (8.19), Brescia (8.58), Desenzano (9.14), Peschiera (9.23)

2686 (Verona P. Nuova 20.20-Milano P. Garibaldi 22.13), che fermerà a Peschiera (20.36), Desenzano (20.46), Brescia (21.05), Treviglio (21.35), Milano Lambrate (22.03)

Per il collegamento fra Verona, il Garda e la città di Brescia circoleranno le corse: 2626 (Verona P. Nuova 10.45-Brescia 11.28), con fermate intermedie a Peschiera (10.59), Desenzano (11.09)

2693 (Brescia 17.51-Verona P. Nuova 18.35), che fermerà a Desenzano (18.07), Peschiera (18.16).

Dal 2 aprile il sabato e nei festivi circola il treno straordinario 2657 (Milano Centrale 8.50-Verona P. Nuova 10.40), che ferma a Milano Lambrate (8.59), Treviglio (9.19), Brescia (9.58), Desenzano (10.14) e Peschiera del Garda (10.23).

Inoltre, il sabato è stata aggiunta la corsa 2682 (Verona P. Nuova 18.12-Milano Centrale 20.10), che da orario regolare viene effettuata solo nei festivi.

La domenica e nei festivi è stata introdotta invece la corsa 2668 (Verona P. Nuova 11.15-Milano Centrale 13.05), che da orario regolare circola solo il sabato.