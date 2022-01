Ludriano, crolla la torre della vecchia parrocchiale

(red.) Tragedia sfiorata, nella mattinata di lunedì 3 gennaio a Ludriano, frazione di Roccafranca, nella Bassa Bresciana, dove è crollata la torre dell’antica chiesa parrocchiale. Anche parte della chiesetta, annessa alla Settecentesca villa Suardi e di proprietà privata, è franata.

Fortunatamente nell’area, recentemente sottoposta a lavori di consolidamento, con la realizzazione di una struttura a ponte per gli interventi edili, non vi erano persone presenti. Solamente qualche giorno fa era stato effettuato un sopralluogo dalla Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio.

L’edificio, progettata dall’architetto lecchese Mario Cereghini, coadiuvato dal bresciano Guido Alberti, fu arricchito di pregevoli opere d’arte moderna. Il portale in bronzo di Vico Consorti, già autore della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano e di quella del Duomo di Siena, i due grandi affreschi, l’altare ed il tabernacolo in marmo nero del Belgio.

Il presbiterio è invece ricoperto da marmo verde di Liguria, sovrastato dal monumentale crocefisso del XIV secolo di scuola umbro-fiorentina. Il tempio venne consacrato il 2 ottobre del 1954, dal vescovo di Brescia, alla presenza di Monsignor Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI.