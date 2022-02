Giovedì a Flero “Venti di risate” con Debora Villa

(red.) Il Teatro Le Muse di Flero (viale Aldo Moro 109/a) è lieto di ospitare giovedì 3 febbraio alle ore 21 Debora Villa con il suo nuovo recital, “Venti di risate”. Debora Villa festeggia 20 anni di carriera e porta in scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede a una donna quando raggiunge i “nannaranannannanni”. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Tra televisione, radio, cinema e teatro, in vent’anni di carriera artistica Debora Villa è riuscita sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici. Ha partecipato, tra gli altri, a Camera Cafè, le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Alex &Co.

Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto (fino ai 18 anni e over 65). È consigliata la prenotazione al 320.3509376, il botteghino apre un’ora prima della rappresentazione.