Playoff A2 volley, Brescia cede a Bergamo nella prima gara del turno

(red.) Nella gara uno del quarto di playoff di A2 di volley maschile, Brescia domina in avvio con un primo set perfetto e stordisce Bergamo, che si risveglia però nel secondo parziale, coadiuvata nel finale da un calo dell’attacco bianco blu. Dopo avere perso il terzo di misura, i bresciani subiscono il ritmo incalzante di servizio e difese di casa e gli avversari prendono il largo. Mercoledì alle 18 gara 2 al San Filippo di Brescia.

Starting six. Graziosi schiera Finoli incrociato a Santangelo; Pierotti e Terpin sono gli schiacciatori di banda; Milesi e Cargioli al centro con D’Amico libero.

Tiberti è sulla diagonale con Bisi, Cisolla e Galliani sono in posto quattro, con Esposito e Candeli al centro; Franzoni è il libero.

Match in pillole. Partenza a razzo di Brescia: Franzoni difende con grinta e precisione, Bisi e Gallo incendiano la diagonale, con Esposito e Candeli a segno in primo tempo. I padroni di casa sono ingolfati e lo confermano i due errori in attacco che valgono il 4-10. Tiberti stampa Terpin due volte, Cisolla usa le mani del muro e mantiene il gap di sicurezza; Bisi è infermabile e Gallo pure: suo il lungolinea del 15-22. Chiude l’errore dai nove metri di Santangelo, che vanifica l’ingresso di Fedrizzi (19-25).

Bergamo spinge al servizio e scappa 4-0, ma i Tucani ricuciono con attacchi spietati e con difese generose. Gallo trova due palle incredibili e l’ace di Tibe sigla il sorpasso 7-8. Il PalaPozzoni si riscalda: si va punto a punto fino al 16 pari, con Bisi innescato da un capitano ispiratissimo. Poi Santangelo mette l’ace rilevato dal video check e attiva una serie di servizi che, coadiuvata da difese e muri, lancia la volata. L’attacco di Brescia perde vigore nel finale e si torna in parità (25-18).

La Agnelli Tipiesse è carica: Santangelo trova i giri giusti, ma anche Candeli sfrutta le imbeccate in primo tempo e Brescia non cede. Ace di Bisi per il vantaggio (8-9); il block di casa complica la vita all’attacco di banda dei Tucani e la difesa più concreta permette agli orobici l’allungo (19-17). Finoli piazza la battuta vincente del più quattro, Candeli accorcia (22-21), ma è Pierotti a chiudere (25-23).

Il servizio più efficace tiene avanti Bergamo di un soffio (8-6); un paio di situazioni difensive sfortunate allargano il gap e costringono Zambonardi al secondo time out sul 15-10. Brescia non recupera, la Agnelli Tipiesse prende il volo e Zambonardi dà spazio a Cogliati, Tasholli e Tonoli, che nulla possono per raddrizzare il finale (25-15).

Commenti. Capitan Tiberti: “Siamo partiti bene su un campo che sappiamo essere difficile. Non abbiamo saputo capitalizzare alcune occasioni nel secondo e terzo set… Peccato, ma abbiamo dimostrato che ci siamo e a Brescia venderemo ancora cara la pelle”.

Fabio Bisi: “Noi bravi nel primo set a partire molto carichi, sorprendendo Bergamo, poi loro sono cresciuti e non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello di gioco iniziale. Siamo una squadra che ha dimostrato di poter combattere e lo faremo anche al San Filippo ”.

Agnelli Tipiesse Bergamo – Consoli Centrale McDonald’s Brescia 3-1

(19-25; 25-18; 25-23; 25-15)

Brescia: Orlando ne, Tasholli 1, Tiberti 4, Cogliati, Bergoli ne, Bisi 18, Franzoni (L), Galliani 10, Candeli 8, Esposito 6, Cisolla 4, Tonoli, Ghirardi ne;. All. Zambonardi.

Bergamo: Fedrizzi, Milesi 5, D’Amico L, Cargioli 10, Santangelo 18, Finoli 3, Terpin 21, Pierotti 16, Rota ne, Ceccato ne, Signorelli ne, Umek ne, Sormani ne. All. Graziosi.

Note: Ace Brescia 3, Bergamo 5. Battute sbagliate Brescia 9, Bergamo 19. Muri Brescia 3, Bergamo 12. Attacco Brescia 44%, Bergamo 54%. Ricezione Brescia 65 % (32% perfetta), Bergamo 58% (29% perfetta). Durata: 25’ 29’ 29’ 27’ . Totale: 1h50.

Arbitri: Matteo Selmi e Marco Laghi, addetto al video check: Marco Artina.