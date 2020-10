La Valsabbina attende Imoco: fischio d’inizio domenica ore 17

(red.) Seconda gara consecutiva al PalaGeorge per la Banca Valsabbina, che avrà ancora 700 spettatori ammessi e sfiderà la capolista Imoco, formazione vincitrice della Supercoppa Italiana lo scorso settembre, Campione del Mondo in carica, e netta favorita in tutte le competizioni.

Dirigeranno l’incontro Marco Turtù coadiuvato da Lorenzo Mattei, Andrea Bonzanni al video check e Cristian Locatelli come Ssegnapunti referto elettronico. Ammessi 700 spettatori con biglietto acquistabile solo con biglietteria online. Fischio d’inizio alle ore 17:00, diretta streaming su LVF TV.



Le Leonesse

Lasciato alle spalle il turno di riposo fissato dal calendario, le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium in settimana hanno preparato nel dettaglio l’incontro con la corazzata Imoco Volley. L’allenamento congiunto disputato mercoledì scorso a Monza contro il Saugella, nonostante la battuta d’arresto per 4-1, ha dato alcuni spunti importanti allo staff tecnico per affrontare la capolista. Coach Enrico Mazzola dovrebbe puntare sullo starting six che è sceso in campo con Firenze, confermando Clara Decortes in posto 2 a sostituire l’indisponibile Anna Nicoletti (la giocatrice vicentina è ancora ferma per un guaio muscolare), ma attenzione in posto 4 ballottaggio Angelina – Cvetnić per un posto da titolare.

Le avversarie

Prima in classifica a punteggio pieno con tre vittorie in altrettante gare, l’ultima in casa contro Scandicci, l’Imoco Volley, all’inizio della stagione si è aggiudicata la Supercoppa, superando in finale Busto Arsizio. Confermato in blocco il sestetto titolare Joanna Wołosz, Paola Egonu, Kimberly Hill, Miriam Sylla, Robin de Kruijf, Raphaela Folie, Monica De Gennaro e la seconda alzatrice Giulia Gennari, il roster del confermato coach Daniele Santarelli ha mutato pelle con le seconde linee. Sono arrivate il secondo libero Lara Caravello (da Martignacco), la centrale Sara Fahar (da Firenze), l’opposta francese Lucille Gicquel (dal Nantes), la centrale croata Božana Butigan (da Haok Mladost), la schiacciatrice statunitense McKenzie Adams (da Schweriner), la giovane Loveth Omoruyu (Club Italia) completa l’organico della formazione più quotata (per distacco) alla vittoria dello Scudetto.

Le formazioni

Banca Valsabbina Brescia: 2 Chiara Sala (L), 3 Marta Bechis, 5 Giulia Angelina, 6 Marrit Jasper, 7 Ylenia Pericati (L), 9 Lea Cvetnić, 10 Francesca Parlangeli (L), 11 Ulrike Bridi, 12 Federica Biganzoli, 14 Alexandra Botezat, 15 Beatrice Berti, 16 Tiziana Veglia, 17 Clara Decortes, 18 Anna Nicoletti. Allenatore: Enrico Mazzola.

Imoco Volley: 1 Lara Caravello (L), 3 Lucille Gicquel, 4 Božana Butigan, 5 Robin de Kruijf, 7 Raphaela Folie, 9 Loveth Omoruyu, 10 Monica De Gennaro (L), 11 McKenzie Adams, 13 Giulia Gennari, 14 Joanna Wołosz, 15 Kimberly Hill, 17 Miriam Sylla, 18 Paola Egonu, 20 Sara Fahar. Allenatore: Daniele Santarelli.