Savallese resta nel volley con la Millenium Brescia

Nonostante le difficoltà economiche createsi durante il lockdown, causato dalla pandemia del Covid-19, la Savallese Trasporti ha voluto restare al fianco della Millenium Brescia nel campionato di serie A1 di volley per la stagione 2020/2021, quarta consecutiva.

“Abbiamo pensato di proseguire la sponsorizzazione per dare continuità d’immagine sia alla nostra azienda che sostengo alla Millenium – spiega Diamante Fiori, insieme ai figli Manuel e David titolari dell’azienda Savallese – e dare tranquillità all’ambiente e al mondo sportivo in generale. E’ un progetto che prosegue ed avrà continuità da parte nostra”.

Per promuovere l’abbinamento Savallese-Millenium sono stati dedicati dei mezzi con delle grafiche della squadra che partecipa al campionato di A1. “Questa idea è nata – prosegue Fiori – per dimostrare la nostra vicinanza alla squadra in questi momenti difficili e, sopratutto, per incentivare gli altri sponsor a non mollare e credere in uno sport pulito che vuole coinvolgere sempre più ragazzine ed appassionati”.

La ditta Savallese opera nel settore del trasporto e della logistica da più di trent’anni, specializzandosi in metalli quali: alluminio, ottone, rame, ferro e negli ultimi anni anche nel trasporto di materiali ecologici.