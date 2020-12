Fumagalli (M5S): “La Corte sancisce l’ignoranza leghista in campo fiscale”

(red.) “Con la dichiarazione di incostituzionalità della norma che prevedeva la non imponibilità fiscale delle indennità corrisposte a coloro che svolgono la leva civica regionale si sancisce l‘ignoranza leghista in materia fiscale e di rispettive competenze tra lo Stato e le Regioni”, così Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta in una nota l`accoglimento, da parte della Corte costituzionale, del ricorso del governo contro l’articolo 10 della legge regionale che istituisce la leva civica lombarda volontaria. “In pratica volevano ufficializzare l’evasione fiscale per queste tipologie di reddito. Regione si comporta esattamente come coloro che non pagano i contributi e le tasse per i loro dipendenti pretendendo di farla franca per legge. Questa è la visione dello sviluppo di coloro che governano la Lombardia”.