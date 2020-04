LS2, dalla Cina 5.200 mascherine per l’ospedale Civile

(red.) LS2, azienda leader nella produzione di abbigliamento e caschi per moto, dona 2.800 mascherine certificate FFP2 all’Ospedale Civile di Brescia e all’Ospedale dei Bambini di Brescia (grazie all’appoggio dell’ associazione La Zebra Onlus) e 2400 mascherine FFP2 all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

LS2 è un’azienda cinese con il quartier generale europeo in Spagna, nei pressi di Barcellona: “Vogliamo dimostrare vicinanza e sostegno alla popolazione italiana in questo momento di enorme sofferenza. Desideriamo dare un segnale positivo e di impegno concreto, nella convinzione che con il contributo congiunto di tutti si possa uscire dall’emergenza e ripartire”, il commento di Giuseppe Porcu, CEO di LS2. Le 5200 mascherine donate da LS2 saranno utilizzate dai medici e dal personale sanitario e, sugli imballaggi che sono arrivati dalla Cina, oltre alla bandiera cinese e a quella italiana, è visibile la scritta #distantimauniti, per ricordare a tutti che insieme ce la faremo.