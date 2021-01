Controlli Stradale di Brescia, fermato 22enne costretto ai domiciliari

(red.) Nella settimana precedente a martedì 19 gennaio gli agenti della Polizia stradale di Brescia hanno effettuato una serie di controlli in tutta la provincia dal punto di vista degli incidenti e non solo. Durante uno di questi controlli una pattuglia del distaccamento di Chiari, impegnata in un posto di blocco, ha fermato un’auto con a bordo tre persone albanesi.

Uno di loro, un 22enne, non aveva il permesso di soggiorno ed era anche destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari da parte del tribunale di Venezia. Identificato in questura, è stato denunciato a piede libero e riportato a Venezia per scontare la pena.