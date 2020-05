Piazzale Arnaldo, bar e ristoranti devono chiudere alle 21,30

(red.) Il sindaco Emilio Del Bono, con un’apposita ordinanza, ha deciso di limitare l’orario di apertura dei locali di piazza Arnaldo e delle vie limitrofe nelle serate di sabato 23 e domenica 24 maggio. La decisione è stata presa dopo che, venerdì 22 maggio, fuori da bar e ristoranti si sono verificati assembramenti e il mancato rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, ed è stato accertato il mancato corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Preso atto che, nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine, non è stato possibile far rispettare le norme sul distanziamento sociale e considerato che si sono verificate risse e liti, causate dall’abuso di sostanze alcoliche con serio pericolo per l’incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute pubblica, come risulta dalla relazione della Polizia Locale, il sindaco ha deciso la chiusura di tutti i pubblici esercizi e attività artigianali alimentari, nei giorni 23 e 24 maggio 2020 dalle 21.30 alle 5 del giorno successivo.

La prossima settimana sarà convocato il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per valutare le soluzioni più idonee per gestire al meglio la situazione.

Il mancato rispetto dell’ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro e la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. ECCO IL TESTO COMPLETO DELL’ORDINANZA. ordinanza-piazzale-arnaldo