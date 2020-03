Brescia, Polizia chiude e multa un kebab aperto

(red.) Dal punto di vista dei controlli da parte delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle disposizioni e le misure di contenimento dal coronavirus, sono arrivati dei risultati nelle ore precedenti a lunedì 30 marzo in provincia di Brescia. Una pattuglia della Polizia Locale di Brescia, per esempio, ha raggiunto un negozio di kebab che aveva la serranda alzata.

Infatti, è consentita la consegna a domicilio da parte degli addetti di queste attività, ma i negozi devono restare chiusi. Al contrario, al Villaggio Violino il kebab era aperto e quindi il titolare pachistano è stato sanzionato e si è anche visto chiudere l’attività. Tra l’altro, nel momento in cui gli agenti lo stavano multando, è entrato un cliente che aveva chiesto di ordinare la cena. Anche per lui è arrivata una denuncia.