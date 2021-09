Pompiano, sequestrò la ex: alla sbarra 25enne

(red.) Lo scorso 24 marzo aveva sequestrato la fidanzata, una 25enne, costringendola a camminare nuda nel bosco e a chiedere scusa perchè la giovane voleva interrompere la relazione con il convivente.

L’episodio era stato filmato da un circuito di videosorveglianza privato: la ragazza, a viva forza, colpita con schiaffi, veniva caricata su di un furgone bianco mentre implorava aiuto. Era poi stata portata in un bosco a Vestone, costretta a spogliarsi e ad umiliarsi.

Un eventuale esito tragico era stato sventato dai carabinieri che, con la scusa di chiarimenti in merito ad un incidente stradale avvenuto qualche giorno prima, erano riusciti a far arrivare il giovane nella stazione di Lumezzane, dove poi venne arrestato.

Venerdì 17 settembre il 25enne di Pompiano comparirà davanti al Gup di Brescia per rispondere dell’accusa di avere sequestrato, malmenato e costretto a camminare nuda la ex fidanzata.

L’uomo, già condannato per violenza sessuale quando ancora era minorenne, si è sempre difeso sostenendo di non voler fare male all’ex compagna, ma di volere “solamente un chiarimento”.