Coronavirus, aumentano i nuovi casi: 15 a Brescia

(red.) Nella giornata di mercoledì 5 agosto 2020 è notevolmente aumentato il numero dei contagi per coronavirus in Italia rispetto a martedì. Il ministero della Salute informa che nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (martedì erano stati 190), per un totale di 248.803 dall’inizio della pandemia.

Le vittime sono state invece 10, il doppio di martedì, mentre resta stabile (a quota 41) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono morti 35.181 italiani, stando ai dati ufficiali probabilmente sottostimati.

Mercoledì, l’unica regione in cui non sono stati registrati nuovi casi è la Valle d’Aosta. E’ aumentato anche il numero dei tamponi effettuati, pari a 56.451.

Nella regione Lombardia mercoledì sono stati registrati 5 morti e 138 nuovi casi (di cui 13 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici).

Dei 138 nuovi casi, 62 sono in provincia di Mantova e vi è compresa una parte dei lavoratori dell’azienda agricola dove si è sviluppato un focolaio. Martedì sono state dimesse 62 persone, mentre ne sono entrate due in terapia intensiva e 4 sono state ricoverate.

I nuovi casi di mercoledì 5 agosto sono stati 16, di cui 8 a Milano città, a Milano; 17 a Bergamo; 15 a Brescia; 5 a Como; 3 a Cremona; 4 a Lodi, 3 a Varese e 1 a Pavia. Nessun nuovo contagio a Lecco e Sondrio.