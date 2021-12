Lonato, condanne pesanti per la banda di trafficanti di droga

(red.) Sono sei le condanne alla banda di trafficanti di droga arrestata nell’ottobre dello scorso anno dalla Squadra Mobile di Brescia, al termine di una lunga attività investigativa, partita nel 2018 e conclusasi con un blitz che ha portato in cella i componenti di una gruppo dedito allo spaccio in tutto il Nord Est del paese e fino al confine con la Slovenia. La droga viaggiava spesso in treno, addirittura con carichi fino a quattro chilogrammi per volta.

La “centrale operativa” degli spacciatori era un locale di Lonato del Garda, di proprietà di due nordafricani che, da lì, gestivano il vasto traffico di stupefacenti. Duecentomila gli euro sequestrati nel corso dell’operazione di polizia dell’ottobre 2020, segno della intensa attività del sodalizio criminale.

Il processo a carico degli indagati si è svolto con rito abbreviato (che consente uno scontro di un terzo della pena in caso di condanna): il pm Carlo Pappalardo aveva chiesto pene per un massimo di 14 anni. Uno degli imputati, di nazionalità marocchina, considerato al vertice del gruppo, è stato condannato a 9 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, mentre ad un italiano la misura di 4 anni per cessioni di stupefacenti. Agli altri componenti pene dai 4 ai 6 anni. Diversi poi i patteggiamenti accordati, cinque in tutto, con condanne tra i 3 e i 4 anni.