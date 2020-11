Liceo De André: orientamento con un ciclo di conferenze

(red.) Il Liceo De André, ha messo in campo un’iniziativa per l’orientamento in entrata. Si tratta di un ciclo di conferenze aperte a tutta la cittadinanza (e quindi non solo alle famiglie interessate all’iscrizione alla nostra scuola), “che sono il frutto anche dell’impegno che i nostri e le nostre docenti hanno profuso nel periodo del lock down di primavera. In quei mesi dominati dal disorientamento”, si legge in una nota dell’istituto bresciano, “abbiamo deciso di attivarci per i nostri ragazzi e ragazze delle classi quinte e abbiamo progettato ed attuato, al di fuori delle attività curricolari, una serie di conferenze pomeridiane per supportare, stimolare ed anche confortare gli studenti e le studentesse che sarebbero stati impegnati con l’Esame di Stato”.

“Ci è sembrato di nuovo opportuno, ora, in un momento in cui il diritto all’istruzione è di nuovo sotto l’assedio della pandemia”, proseguono i docenti che hanno seguito il progetto, “mantenere fede alla nostra missione educativa e formativa per proporre, questa volta, dei momenti di “socialità colta”, seppur virtuale, destinati alla collettività. Pertanto abbiamo progettato un nuovo ciclo di incontri, nella speranza di fare cosa gradita a chi si trova limitato nella fruizione culturale a causa delle misure per il contrasto della pandemia.

Il link per l’accesso sarà presente sul sito della scuola: http://www.liceodeandre.edu.it/

A seguire l’elenco delle iniziative, che si riferiscono ad alcuni ambiti del sapere caratterizzanti il percorso liceale (le scienze umane, il diritto, la letteratura, la filosofia) con un affondo, anche, sul tema del benessere fisico.

1) NUMERI E PAROLE SI INCONTRANO NELLA COMMEDIA (prof.ssa Nicolardi/prof. Metelli) 11/11/2020, ore 18:00

2) DIALOGO TRA GIURISTI (prof.ssa Giudici/prof. Martire) 18/11/2020, ore 18:00

3) PROCESSO A SOCRATE – SAPIENTE È COLUI CHE SA DI NON SAPERE (prof. Pesenti) 25/11/2020, ore 18:00

4) SALUTE E ATTIVITÀ FISICA/SPORTIVA NEL NOSTRO TERRITORIO – LE INSEGNANTI DI SCIENZE MOTORIE SI INTERVISTANO (Dipartimento di Scienze Motorie) 02/12/2020, ore 18:00

5) LA SCUOLA DI PALO ALTO E I CINQUE ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE UMANA (prof.ssa Manzo) 16/12/2020, ore 18:00