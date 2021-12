Da martedì 7 i tamponi si fanno alla Fiera di Brescia di via Caprera

(red.) A partire da martedì 7 dicembre 2021 i tamponi Covid della Asst Spedali Civili verranno effettuati solo presso Brixiaforum – Fiera di Brescia in via Caprera 5 a Brescia. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito dell’Asst Spedali Civili di Brescia.

A) Tamponi Molecolari > Scuola

https://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8467

Gli orari sono i seguenti:

• dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 16:00

• sabato dalle 11:00 alle 13:30

Per comunicare la propria presenza per l’esecuzione del tampone è necessario utilizzare il portale web https://prelievi.asst-spedalicivili.it/

Attenzione: nel campo Note andrà indicato il nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza

N.B. presentarsi con tessera sanitaria e autocertificazione compilata solo per personale scolastico docente e non docente

Autocertificazione:

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/68875898/MODULO+1.pdf/08ab6e18-9389-f885-62fb-41ac201383fb

B) Tampone Antigenico (rapido)

https://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8366

Per prenotare l’appuntamento è necessario utilizzare il portale web https://prelievi.asst-spedalicivili.it/

Restano confermati gli orari di apertura:

• dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 16:30

• sabato dalle 11:00 alle 13:45

• domenica dalle 9:00 alle 11:45

Il pagamento del tampone avverrà tramite Pos al momento dell’accettazione.