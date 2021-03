Via Arcuri, il generale degli alpini Figliuolo nuovo commissario Covid

(red.) Mario Draghi sta completando la sua opera di rinnovamento dei vertici dei servizi operativi dello Stato: dopo aver sostituito il capo della Protezione civile, nominando Fabrizio Curcio al posto di Angelo Borrelli, e aver scelto l’ex capo della Polizia, Franco Gabrielli, come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai servizi segreti e alla sicurezza nazionale, ha cambiato il commissario straordinario per l’emergenza Covid. Via Domenico Arcuri e al suo posto un generale di corpo d’armata degli alpini, Francesco Paolo Figliuolo.

Classe 1961, originario di Potenza, sposato, due figli, Figliuolo è comandante logistico dell’Esercito. E’ stato capo ufficio generale del capo di Stato maggiore della Difesa, comandante del contingente nazionale in Afghanistan, comandante delle forze Nato in Kosovo.

Le ultime nomine fanno capire che per accelerare una campagna vaccinazioni che sta andando troppo a rilento il presidente del Consiglio intende coinvolgere sempre di più la Protezione civile e l’Esercito. Questo aiuterà anche in futuro a rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la velocità degli interventi di prevenzione o di emergenza.