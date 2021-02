Vaccino subito per gli over 60 anche in altri 19 paesi del Bresciano

(red.) Sono diventati 27 i comuni bresciani nei quali verrà effettuata prima che nel resto della provincia la vaccinazione agli over 60. Oltre agli otto già annunciati (Capriolo, Iseo, Palazzolo, Pontoglio, Paratico, Urago d’Oglio, Rudiano e Roccafranca) la Regione ne ha aggiunti altri 19.

Si tratta di Adro, Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Cizzago, Coccaglio, Cologne, Comezzano, Corte Franca, Erbusco, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Polaveno, Pompiano, Provaglio d’Iseo, Orzinuovi, Sulzano, Trenzano.

Le prenotazioni da parte di chi ha sessant’anni o più possono essere effettuate sul portale internet vaccinazionicovid.servizirl.it o recandosi in farmacia oppure dal proprio medico di base. Intanto procede in tutta la provincia la vaccinazione degli ultra ottantenni.