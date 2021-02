Zambelli: prevenzione del cancro del collo dell’utero, linee guida da aggiornare

(red.) Dopo aver depositato un’interrogazione alla Commissione Europea sul tema della prevenzione del cancro del collo dell’utero, l’europarlamentare del Gruppo ID Lega Salvini Premier Stefania Zambelli, interviene con una nota stampa: “Come membro permanente della Commissione Speciale sulla lotta contro il cancro al Parlamento Europeo, ho accolto con favore la presentazione da parte della Commissione del piano ‘Europe’s Beating Cancer Plan’, illustrato il 3 febbraio dalla Commissaria alla Salute, che prevede tra i suoi temi chiavi la prevenzione e lo screening precoce dei tumori”.

“Nel caso del tumore del collo dell’utero – prosegue l’On. Zambelli – si tratta di una delle tipologie di cancro che meglio possono essere prevenute, con test e metodi di screening di ultima generazione. Tuttavia, ho riscontrato come le linee guida della Commissione Europea in materia siano molto datate: le prime risalgono al 2008, con un aggiornamento effettuato nel 2015. Mancano dunque delle linee guida a livello europeo per la prevenzione del cancro al collo dell’utero aggiornate alle ultime innovazioni tecnologiche in materia di screening, creando, peraltro, forte disparità tra gli Stati Membri.”

“Con tale interrogazione – cofirmata dalla collega Luisa Regimenti, titolare in Commissione BECA – ho voluto dunque richiedere alla Commissione se e quando intenda aggiornare queste linee guida, e se intenda promuovere nuove e avanzate tecnologie di screening, come quelle basate su test mRNA” ha concluso l’eurodeputata Stefania Zambelli.