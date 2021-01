Sinistra Italiana: “Positivi al Covid in Lombardia, la Lega ha problemi con la verità”

(red.) “L’acquisto da parte della Lega di una pagina a pagamento su tutti i quotidiani cartacei per presentare la loro versione dei fatti sull’incresciosa vicenda del conteggio dei casi positivi al Covid ha dell’incredibile”, si legge in un comunicato di Sinistra Italiana Brescia. “Tuttavia siamo persuasi che una bugia ripetuta mille volte non diventi verità”.

“La gestione dell’indice RT era stata già ben spiegata dall’Istituto superiore di Sanità che con una serie di comunicati aveva ampiamente smentito le accuse imbarazzate del governatore Fontana”, prosegue la nota. “Nella sola città di Milano in soli due giorni i casi di positivi al Covid sono passati da 13.600 a 2475. Come è stato possibile? Capiamo che fosse difficile uscirne con dignità, data la sequela di errori e malgoverno sanitario a cui ci ha abituato questa amministrazione regionale, ma riconoscere un errore sarebbe stato meglio di una pagina di propaganda che difende l’indifendibile”.